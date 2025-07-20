«Я люблю Патриаршие пруды»: Любовь Успенская рассказал, что ей нравится в Москве

Артистка выступила на музыкальном фестивале VK Fest.

Певица Любовь Успенская рассказала о том, что ей больше всего нравится в Москве. Этим артистка поделилась на музыкальном фестивале VK Fest.

«Я люблю Москву. Я люблю Патриаршие пруды», — сказала артистка, отвечая на вопрос журналиста о том, что ее больше всего привлекает в российской столице.

Любовь Успенская подчеркнула, что она практически не гуляет по Москве, а основное время, как правило, проводит за городом. Несмотря на это, когда у нее есть свободная минутка, она отправляется на Патриаршие пруды.

«Когда я приезжаю в Москву, то я обязательно посещаю Патриаршие пруды», — уточнила исполнительница.

Патриаршие пруды в Москве — одно из самых уникальных и захватывающих мест в городе. Это пространство сочетает в себе богатую культуру, историю, а еще там часто можно встретить знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru писал, без чего не может жить солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко. Певец поделился тем, что городская суета ему не очень нравится.