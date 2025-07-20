«Я люблю Патриаршие пруды»: Любовь Успенская рассказал, что ей нравится в Москве

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 27 0

Любовь Успенская приезжает на Патриаршие пруды, когда бывает в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистка выступила на музыкальном фестивале VK Fest.

Певица Любовь Успенская рассказала о том, что ей больше всего нравится в Москве. Этим артистка поделилась на музыкальном фестивале VK Fest.

«Я люблю Москву. Я люблю Патриаршие пруды», — сказала артистка, отвечая на вопрос журналиста о том, что ее больше всего привлекает в российской столице.

Любовь Успенская подчеркнула, что она практически не гуляет по Москве, а основное время, как правило, проводит за городом. Несмотря на это, когда у нее есть свободная минутка, она отправляется на Патриаршие пруды.

«Когда я приезжаю в Москву, то я обязательно посещаю Патриаршие пруды», — уточнила исполнительница.

Патриаршие пруды в Москве — одно из самых уникальных и захватывающих мест в городе. Это пространство сочетает в себе богатую культуру, историю, а еще там часто можно встретить знаменитостей.

Ранее 5-tv.ru писал, без чего не может жить солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко. Певец поделился тем, что городская суета ему не очень нравится.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.31
0.12 91.08
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
Маск сообщил о разработке детской версии чат‑бота Grok
8:30
«Я люблю Патриаршие пруды»: Любовь Успенская рассказал, что ей нравится в Москве
8:10
Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
7:50
«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
7:33
«Покажу все свои костюмы»: Катя IOWA решила открыть выставку
7:17
Никаких каникул: Трамп призвал Сенат отменит перерыв для новых назначений

Сейчас читают

«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
Страшное ДТП произошло в Крыму — погибли отец с маленьким ребенком
«Отношение сформировано»: Захарова о выборе SHAMAN участником «Интервидения»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025