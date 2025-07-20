Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с советником верховного лидера Ирана

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 108 0

Встреча состоялась в Кремле и касалась ключевых вопросов региональной безопасности.

Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с советником верховного лидера Ирана

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин провел переговоры со старшим советником верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Лариджани. Темой встречи стало обсуждение обострения ситуации на Ближнем Востоке и возможных шагов по стабилизации обстановки. Об этом журналиста сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча прошла 20 июля в Кремле. Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе и затронули широкий круг вопросов, включая развитие иранской ядерной программы, усиление напряженности в ближневосточном пространстве, а также меры, которые могли бы способствовать деэскалации.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Лариджани представил позицию Тегерана по актуальным темам, в том числе в контексте взаимодействия с ключевыми странами региона. Подробности обсуждения не раскрываются, однако известно, что разговор носил обстоятельный и откровенный характер.

Президент Путин подчеркнул важность продолжения контактов между Москвой и Тегераном для поддержания стабильности и предотвращения дальнейшей эскалации. Официальных заявлений по итогам встречи не публиковалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал поддержку автопрома обязанностью государства.

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