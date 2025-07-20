В Госдуме назвали попытку Обамы демонизировать Россию подлой выходкой

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 71 0

Депутат заявил, что экс-президент США должен извиниться перед россиянами за свои действия.

В Госдуме назвали попытку Обамы демонизировать Россию подлой выходкой

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

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Депутат Государственной думы Михаил Шеремет резко отреагировал на признание о намеренном создании образа России как врага, в котором, по его словам, принимала участие администрация бывшего президента США Барака Обамы. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что целенаправленные попытки представить Россию угрозой международной стабильности являются «подлой выходкой». Он подчеркнул, что эти действия нанесли серьезный урон репутации страны и разожгли напряженность между государствами. Шеремет считает, что Обама должен понести моральную ответственность за свою политику.

«Если у него осталась хоть капля чести, он должен публично извиниться перед россиянами», — заявил депутат.

Он также добавил, что история запомнит Обаму как одного из самых лживых президентов США, который пренебрегал принципами демократии и нарушал собственную Конституцию.

Поводом для высказывания стало распространение материалов, раскрывающих роль американской администрации в формировании антироссийского курса, в частности в контексте обвинений о вмешательстве Москвы в выборы 2016 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Обаму обвинили в создании фейка о вмешательстве России в выборы.

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