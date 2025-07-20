Путин: РФ грозит потеря суверенитета при зависимости от нефти и газа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 117 0

Президент заявил, что приоритетом должна быть технологическая независимость.

Путин заявил, что РФ грозит потеря суверенитета при покупке всего за нефть и газ

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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В ходе рабочей поездки в Самарскую область в январе президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что стране грозит утрата суверенитета, если она продолжит закупать все за счет продажи нефти и газа. По словам главы государства, такая модель делает экономику уязвимой и мешает развитию собственных технологий.

Путин подчеркнул, что необходимо добиваться технологической независимости, особенно в стратегически важных отраслях. В качестве примера он указал на автопром и необходимость поддерживать отечественное производство.

Президент отметил, что еще в 90-х годах находились те, кто считал целесообразным отказаться от собственного производства и вместо этого приобретать автомобили за рубежом.

«Я не согласился с теми, кто предлагал все закупать за границей. И мы начали развивать свой автопром», — подчеркнул глава государства.

По мнению Путина, поддержка автопрома — обязанность государства.

«Никого не нужно тащить за уши, как вы сказали, поддержать нужно, бывают моменты, когда нужно поддержать, мы так и делаем, это наша обязанность», — сказал президент.

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