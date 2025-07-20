«Сложный график»: Матвиенко объяснил замену SHAMAN в этно-опере «Князь Владимир»

У артиста большой тур, он физически не успевает.

В связи с плотным рабочим графиком Ярослава Дронова, известного под сценическим псевдонимом SHAMAN, его пришлось заменить в постановке «Князь Владимир». Об этом 5-tv.ru сообщил народный артист России и композитор Игорь Матвиенко в «Лужниках», где в эти выходные проходит VK Fest-2025.

«У Ярослава слишком сложный график, а у нас сейчас большой тур, и поэтому он просто физически не может готовиться. Поэтому произошла замена», — отметил Игорь Матвиенко.

В Москве, в Кремлевском дворце, 5 февраля состоялась премьера этно-оперы «Князь Владимир». Особое внимание было уделено хореографии, спецэффектам и декорациям, которые помогают воссоздать атмосферу той эпохи.

Матвиенко посвятил созданию оперы более десяти лет. В ней он отразил один из ключевых моментов в истории нашей страны — крещение Руси. Автор показывает, как это событие повлияло на объединение русских земель.

В результате получился уникальный синтез музыкальных стилей. Древние скандинавские мотивы сочетаются с современным рок-н-роллом. А исполнители главных ролей предстают перед зрителями в неожиданных образах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьера клипа SHAMAN «Прямо по сердцу» состоится 20 июля.