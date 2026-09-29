«А как по-другому?»: Кирилл Андреев о том, как «Иванушки» проводят время вместе

Певец Кирилл Андреев считает солистов «Иванушек» друзьями

Солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев считает других участников коллектива — Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Туриченко — друзьями. Певцы хорошо общаются между собой и иногда вместе отдыхают. Об этом Андреев рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премии ТОП-100.

«Мы друзья. А как по-другому? 31 год вместе», — сказал исполнитель, отметив, что у солистов прекрасные отношения.

Кирилл Андреев иногда отдыхает вместе с Андреем Григорьевым-Апполоновым и Кириллом Туриченко.

«Мы общаемся, в бильярд играем <…> в баню ходим», — поделился Кирилл Андреев.

Группа «Иванушки» была образована композитором Игорем Матвиенко в 1995 году. В первый состав вошли Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Игорь Сорин. После ухода последнего из коллектива в сольное плавание его место занял Олег Яковлев. В этом составе «Иванушки» выпустили некоторые свои хиты, включая «Снегири» и «Тополиный пух». Яковлев покинул коллектив в 2013 году. Тогда солистом «Иванушек» стал Кирилл Туриченко.

Ранее Кирилл Андреев рассказал, что «Иванушки» могут устроить масштабный концерт в «Лужниках» в 2027 году. Но, чтобы собрать полный зал, нужна одна важная вещь — качественная реклама.

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