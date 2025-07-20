Экс-участник The Hatters Рулев и его жена погибли в аварии на мотоцикле

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 178 0

Трагедия произошла в Ленинградской области.

Фото, видео: Instagram*/vadim_rulman; 5-tv.ru

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Бывший участник группы The Hatters 35-летний Вадим Рулев погиб вместе с супругой в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 19 июля в Ленинградской области. По информации 5-tv.ru, трагедия случилась на участке трассы «Зверево — Малиновка» в Выборгском районе.

Музыкант управлял мотоциклом, на котором они с женой двигались по маршруту, когда произошло столкновение с автомобилем Range Rover.

По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. От полученных травм мужчина и его спутница скончались на месте до приезда медиков.

Петербургская полиция сообщила, что причиной аварии могло стать превышение безопасной скорости движения и потеря контроля над мотоциклом, что привело к выезду на встречную. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

Вадим Рулев входил в состав The Hatters с 2016 по 2020 год, где выступал в роли тромбониста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что артист балета из Якутии погиб в Таиланде.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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