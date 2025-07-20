Трагедия на отдыхе: артист балета из Якутии погиб в Таиланде

Михаил Дмитриев был одним из ярчайших представителей якутской балетной сцены.

В Таиланде при невыясненных обстоятельствах погиб артист балета из Якутии Михаил Дмитриев. Печальную новость подтвердило Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), выразив искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Михаил был не просто артистом — он был душой сцены и гордостью республики.

В 2024 году Дмитриеву было присвоено звание «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)». Это была официальная оценка его вклада в развитие культуры региона. Он активно участвовал во всех постановках, в том числе премьерных, был востребован в балетной труппе и не раз представлял театр на международной арене.

Артист принимал участие в крупных гастрольных турах по всей России и за ее пределами, выступал в городах и улусах Якутии, внося свою лепту в продвижение балетного искусства. Его талант, трудолюбие и сценическая харизма сделали его любимцем зрителей и ценным членом коллектива.

Гибель Михаила Дмитриева стала тяжелой утратой для всей культурной среды республики. Его имя навсегда останется в истории якутского балета как символ преданности профессии и высокого служения искусству.

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