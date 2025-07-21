Число жертв аварии с вахтовым автобусом в Якутии выросло до 15 человек

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 90 0

Также увеличилось количество пострадавших.

Число жертв аварии с вахтовым автобусом в Якутии выросло до 15 человек

Фото: Telegram/МВД по Республике Саха (Якутия)/mvd_sakha

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Число погибших в результате падения автобуса с вахтовыми рабочими с 25-метрового обрыва в Нерюнгринском районе Якутии увеличилось до 15. Об этом сообщил Минздрав Республики Саха в официальном Telegram-канале.

«Один человек скончался в связи с травмами, несовместимыми с жизнью», — уточнили в ведомстве.

Также увеличилось количество пострадавших — их число достигло 19 человек. Десять из них были госпитализированы. По информации Минздрава, двое находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести. Еще девять человек получили легкие травмы и были осмотрены амбулаторно. У одного из пострадавших диагностирован перелом лодыжки без смещения.

Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 июля. Вахтовый автобус, перевозивший сотрудников одной из шахт, съехал с дороги и сорвался с обрыва высотой около 25 метров, писал 5-tv.ru. В момент аварии в салоне находились 36 человек, включая водителя. Расследование причин ДТП продолжается.

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