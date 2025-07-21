Адвокат Касаткина сообщил о запрете баскетболисту заниматься спортом в тюрьме

Администрация французской тюрьмы, похоже, не спешит улучшать условия содержания арестованного российского баскетболиста Даниила Касаткина. Его адвокат эксклюзивно рассказал нашему каналу, что жалобы спортсмена остаются без ответа. Несмотря на все обращения и наличие в тюрьме спортплощадки, тренироваться ему так не дают, так что моральное состояние Даниила практически на нуле, ведь под угрозой вся его спортивная карьера.

«Даниил еще не получил доступа к спортзалу. Он старается поддерживать физическую форму в камере, делая упражнения с собственным весом и растяжку. Он пытается извлечь пользу из ситуации, улучшая подвижность суставов. Даниилу еще не разрешили выходить на спортивную площадку, хотя окно его камеры выходит прямо на баскетбольное кольцо на спортивном поле», — заявил Фредерик Бело, адвокат российского баскетболиста Даниила Касаткина.

Также по словам защиты, Даниил до сих пор не до конца понимает, за что оказался за решеткой. Арест стал для него шоком, как и условия содержания. Касаткин до сих пор не может нормально связаться с близкими, невеста баскетболиста пытается поддерживать его любыми способами, даже несмотря на установленные ограничения.