Владелицу бренда Darvol Спиридонову приговорили к семи годам колонии

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 74 0

Суд вынес приговор владелице ювелирного бренда Darvol Дарье Спиридоновой

Владелицу бренда Darvol осудили за многомиллионное мошенничество

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Она получила от потерпевших более 200 миллионов рублей «под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями», но обязательства не выполнила.

Хамовнический суд Москвы приговорил владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову к семи годам лишения свободы за серию мошенничеств в особо крупном размере, сообщила столичная прокуратура.

Ее признали виновной по делу, связанному с махинациями на сумму свыше 200 миллионов рублей. Кроме того, ей запрещено в течение трех лет заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следствие установило: Спиридонова на протяжении нескольких лет обманывала клиентов под видом покупки, продажи и реставрации ювелирных изделий. Одни покупатели оставались без украшений после предоплаты, другие теряли собственные изделия, отданные на ремонт или комиссию. Позже выяснилось, что часть этих украшений была сдана в ломбард. Всего Спиридоновой вменили 19 эпизодов мошенничества.

На суде предпринимательница признала вину, однако выразила несогласие с оценкой ущерба по некоторым эпизодам и рядом гражданских исков. Во время последнего слова она заявила о раскаянии и попросила отсрочку наказания до тех пор, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Адвокаты также настаивали на более мягком решении суда.

Дарью Спиридонову задержали еще в феврале 2023 года после очной ставки с одной из потерпевших. Сначала она находилась под домашним арестом, но позже была заключена под стражу. Суд счел представленные доказательства убедительными и назначил наказание в виде реального срока в колонии общего режима.

История с брендом Darvol стала одним из громких дел в сфере luxury-ритейла: ранее компания позиционировала себя как доверенный поставщик эксклюзивных украшений. Теперь же имя бренда ассоциируется с одной из крупнейших ювелирных афер последних лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что грандиозная финансовая пирамида разрушилась в Петербурге.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.33
0.02 91.51
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Дуров критически высказался о политики Франции в отношении IT-компаний
4:17
Трамп: США готовы нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
3:55
Без рисков для печени: названо оптимальное для здоровья количество алкоголя
3:33
Затишье перед бурей? Чего ждать метеозависимым 22 июля — прогноз
3:10
Более 400 ударов нанесено по военной инфраструктуре Украины за сутки
2:48
Спорно: в США подвели итоги шести месяцев президентства Трампа

Сейчас читают

Евросоюз побоялся запрещать нефтепродукты из российской нефти сразу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025