Собянин: Москва помогает расширению производств инновационной продукции

Москва помогает столичным компаниям расширять и модернизировать производства инновационной продукции. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Предприниматели могут воспользоваться в том числе грантами на приобретение оборудования и патентование изобретений и полезных моделей в России и за рубежом, а также компенсацией затрат на проведение пилотного тестирования разработок», — написал мэр Москвы.

Через платформу i.moscow город поддержал уже около 9,8 тысячи компаний на сумму свыше 20,5 миллиарда рублей. Среди них аналитический центр, который специализируется на анализе питьевой, природной сточной и технологической воды, почвы, грунтов и проб воздуха. Его технологии помогают проводить длительные экспедиционные исследования по оценке количественного и качественного состава компонентов природной среды.

Поддержку также получили создатели домашних и промышленных систем накопления электроэнергии. Во время аварий и скачков напряжения накопитель автоматически включается и становится основным источником электроснабжения. С его помощью можно сделать дом автономным и повысить его энергоэффективность.

Столица также поддержала конструкторов светодиодного освещения и оптики. Компания создает полностью отечественную светотехнику и поставляет ее на российский автопром.

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