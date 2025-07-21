Собянин: Москва помогает расширению производств инновационной продукции

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 42 0

Благодаря городским мерам поддержки уже около 9,8 тысячи компаний получили финансирование на сумму свыше 20,5 миллиарда рублей.

Собянин: Москва помогает расширению производств инновационной продукции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Москва помогает столичным компаниям расширять и модернизировать производства инновационной продукции. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Предприниматели могут воспользоваться в том числе грантами на приобретение оборудования и патентование изобретений и полезных моделей в России и за рубежом, а также компенсацией затрат на проведение пилотного тестирования разработок», — написал мэр Москвы.

Через платформу i.moscow город поддержал уже около 9,8 тысячи компаний на сумму свыше 20,5 миллиарда рублей. Среди них аналитический центр, который специализируется на анализе питьевой, природной сточной и технологической воды, почвы, грунтов и проб воздуха. Его технологии помогают проводить длительные экспедиционные исследования по оценке количественного и качественного состава компонентов природной среды.

Поддержку также получили создатели домашних и промышленных систем накопления электроэнергии. Во время аварий и скачков напряжения накопитель автоматически включается и становится основным источником электроснабжения. С его помощью можно сделать дом автономным и повысить его энергоэффективность.

Столица также поддержала конструкторов светодиодного освещения и оптики. Компания создает полностью отечественную светотехнику и поставляет ее на российский автопром.

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