Путин присвоил режиссеру Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств России»

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 96 0

Режиссер Константин Богомолов получил звание Заслуженный деятель искусств России

Путин присвоил Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств России»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прошлым летом сценарист возглавил Театр Романа Виктюка в Москве.

Президент РФ Владимир Путин присвоил театральному режиссеру Константину Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств России». Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» Богомолову Константину Юрьевичу — художественному руководителю государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр на Малой Бронной», — говорится в официальном документе, подписанным главой государства.

Константин Богомолов снял такие кинокартины, как: «Содержанки», «Псих», «Хороший человек» и другие. За свою творческую жизнь режиссер поставил порядка 50 спектаклей. Многие его постановки можно увидеть в Москве. Многие годы работы Богомолова показывали на сцене в Санкт-Петербурге.

Прошлым летом Константин Юрьевич возглавил Театр Романа Виктюка, который он переименовал в «Сцену «Мельников». При этом Богомолов сохранил свою должность в Театре на Бронной.

Кроме того, на портале также размещена информация о том, что Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» артиста столичного Театра «Русская песня» Вячеслава Манучарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юру Борисова утвердили на роль в фильме про разработчика OpenAI.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.33
0.02 91.51
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Дуров критически высказался о политики Франции в отношении IT-компаний
4:17
Трамп: США готовы нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
3:55
Без рисков для печени: названо оптимальное для здоровья количество алкоголя
3:33
Затишье перед бурей? Чего ждать метеозависимым 22 июля — прогноз
3:10
Более 400 ударов нанесено по военной инфраструктуре Украины за сутки
2:48
Спорно: в США подвели итоги шести месяцев президентства Трампа

Сейчас читают

Евросоюз побоялся запрещать нефтепродукты из российской нефти сразу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025