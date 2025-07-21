Лондон и OpenAI заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Правительство Великобритании подписало новое соглашение о стратегическом партнерстве с компанией-разработчиком сервиса ChatGPT OpenAI. Об этом стало известно из сообщения агентства Reuters.

Как отметили в публикации, стороны собираются расширить сотрудничество в контексте исследований безопасности искусственного интеллекта (ИИ), а также изучить вероятность инвестирования в инфраструктуру ИИ, например, в центры по обработке данных.

Уточнялось, что OpenAI расширит офис в Лондоне при помощи увеличения исследовательских и инженерных команд. При этом в планах Великобритании включение ИИ в инфраструктуру страны от этапов обработки данных до стимулирования экономического роста.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский предприниматель Илон Маск сообщил о разработке детской версии чат‑бота Grok. Известно, что создаваемый бот интегрирован в соцсеть X, а также будет представлен в качестве продукта компании бизнесмена Маска — xAI. В его задачи войдет генерация ответов на запросы пользователей, продукт будет не обделен чувством юмора и сможет анализировать данные в режиме реального времени.