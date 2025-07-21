Лондон и OpenAI заключили соглашение о стратегическом партнерстве

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Стороны расширят сотрудничество в сфере исследований безопасности.

Лондон и OpenAI заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство Великобритании подписало новое соглашение о стратегическом партнерстве с компанией-разработчиком сервиса ChatGPT OpenAI. Об этом стало известно из сообщения агентства Reuters.

Как отметили в публикации, стороны собираются расширить сотрудничество в контексте исследований безопасности искусственного интеллекта (ИИ), а также изучить вероятность инвестирования в инфраструктуру ИИ, например, в центры по обработке данных.

Уточнялось, что OpenAI расширит офис в Лондоне при помощи увеличения исследовательских и инженерных команд. При этом в планах Великобритании включение ИИ в инфраструктуру страны от этапов обработки данных до стимулирования экономического роста.

Ранее, писал 5-tv.ru, американский предприниматель Илон Маск сообщил о разработке детской версии чат‑бота Grok. Известно, что создаваемый бот интегрирован в соцсеть X, а также будет представлен в качестве продукта компании бизнесмена Маска — xAI. В его задачи войдет генерация ответов на запросы пользователей, продукт будет не обделен чувством юмора и сможет анализировать данные в режиме реального времени.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.33
0.02 91.51
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
Дуров критически высказался о политики Франции в отношении IT-компаний
4:17
Трамп: США готовы нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана
3:55
Без рисков для печени: названо оптимальное для здоровья количество алкоголя
3:33
Затишье перед бурей? Чего ждать метеозависимым 22 июля — прогноз
3:10
Более 400 ударов нанесено по военной инфраструктуре Украины за сутки
2:48
Спорно: в США подвели итоги шести месяцев президентства Трампа

Сейчас читают

Евросоюз побоялся запрещать нефтепродукты из российской нефти сразу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025