Маск сообщил о разработке детской версии чат‑бота Grok

Глава компании xAI Илон Маск анонсировал создание упрощенного варианта чат‑бота Grok, ориентированного на детскую аудиторию. Об этом он написал в социальной сети X в субботу, 20 июля.

По словам предпринимателя, новая версия искусственного интеллекта будет называться Baby Grok. Она создается специально для детей и будет отличаться более мягкой формой подачи информации.

«Мы создадим Baby Grok, который будет более подходящим и безопасным для детей», — заявил Маск.

Чат‑бот Grok, интегрированный в соцсеть X, является продуктом компании xAI, основанной Илоном Маском. Он предназначен для генерации ответов на запросы пользователей, обладает чувством юмора и способен анализировать данные в реальном времени.

Как пояснил бизнесмен, адаптированная версия системы будет работать с учетом возрастных ограничений и исключать нежелательный контент. Также она получит интерфейс, доступный и понятный детям.

В июле компания Маска представила Grok 4 — обновленную версию нейросети с голосовым управлением и доступом к данным соцсети X. Новый проект Baby Grok, по замыслу разработчиков, должен стать шагом к безопасному использованию ИИ младшими пользователями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск призвал Трампа обнародовать файлы по делу Эпштейна.