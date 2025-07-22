В Хабаровске у местной жительницы нашли 365 кустов конопли

В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов извлекли с участка 50-летней местной жительницы 365 кустов конопли. Об этом стало известно из сообщения Главного управления (ГУ) МВД России по Хабаровскому краю в Telegram-канале.

Как сказали в ведомстве, наравне с выращиванием помидоров и огурцов женщина культивировала на грядках и растения конопли. При этом часть посадок для сокрытия от глаз соседей она специально закрывала маскировочной сетью. В общей сложности на частной территории полицейские обнаружили 365 растений каннабиса.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемая гражданка выращивала запрещенное растение для личного потребления.

По факту происшествия уже возбудили уголовное дело. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рэпера Obe 1 Kanobe задержали в Подмосковье за выращивание конопли. Известно, что злоумышленник выращивал наркотикосодержащие растения в арендованной квартире. Собранные растения специалисты отправили на экспертизу для проверки.

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