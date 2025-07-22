На синий свет: россияне смогут поехать по аналогу «Зеленой карты» в КНР и Монголию

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Россияне смогут поехать по аналогу «Зеленой карты» в КНР и Монголию

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Подгайко; 5-tv.ru

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Система работает с 1951 года, а РФ присоединилась к ней в 2009-м. Всего в бюро входят 48 государств.

Автомобилисты из России смогут ездить в Монголию и Китай по «Синей карте». Как пишут «Известия», сейчас страны прорабатывают механизм по типу европейской системы «Зеленая карта». Вместо покупки отдельных местных страховок водитель может приобрести комплексную защиту для зарубежных поездок.

Пока новый полис действует только на территории России и Белоруссии. Присоединиться к системе планируют также Казахстан и Киргизия. Заключение соглашения с Китаем особенно важно. Это будет означать, что у стран-соседей появится единое пространство для страхования и оплаты, что упростит торговлю и перевозки через границу.

Ожидается, что «Синяя карта» будет предлагать услуги на 20% дешевле, чем местные аналоги ОСАГО.

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