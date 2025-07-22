Десятилетний шахматист из России Роман Шогджиев стал международным мастером

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 56 0

Совет FIDE присвоил российскому шахматисту звание международного мастера

Десятилетний российский шахматист Роман Шогджиев стал международным мастером

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В начале года юный спортсмен установил мировой рекорд.

Десятилетний шахматист Роман Шогджиев официально стал международным мастером. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России.

Звание международного мастера Шогджиеву присвоил совет FIDE. Оно предшествует гроссмейстеру.

В начале текущего года Роман установил мировой рекорд по скорости выполнения нормы международного мастера. Тогда за девять туров юный спортсмен набрал семь очков, чем обеспечил себе заключительную норму международного мастера. Шогджиев — самый молодой обладатель этого звания.

Также в сообщении Федерации шахмат говорится, что достижение Романа Шогджиева будет направлено в Книгу рекордов Гиннесса и России. Возможно, в будущем его имя окажется среди имен известных великих людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ChatGPT проиграл гроссмейстеру Карлсену в шахматы. Компьютерный разум сильно недооценил своего противника. Карлсен не просто «разгромил» нейросеть, но и «съел» все пешки оппонента, сохранив все свои фигуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.24 91.78
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:52
Россия вошла в пятерку крупнейших производителей пива в мире
20:34
Чашечку за здоровье: чем кофе полезен для организма
20:16
«Просыпаюсь от паники»: дочь Даны Борисовой рассказала о ментальном здоровье
19:55
Собянин рассказал о развитии инфраструктуры для активного отдыха рядом с домом
19:39
Повременить с переменами: кому стоит отложить пластику до осени
19:29
Патуршев: необходимо совершенствовать медико-санитарное обеспечение морской деятельности

Сейчас читают

Расторгуев вместе с тысячами поклонников спел хит «Выйду в поле с конем»
Холодильник взбеленился: почему бытовая техника может устроить пожар
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025