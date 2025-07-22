Обыски прошли у вице-губернатора Брянской области Симоненко

Они могут быть связаны с расследованием дела о о хищениях при строительстве укреплений в приграничных районах.

У заместителя губернатора Брянской области Николая Симоненко сотрудники силовых структур провели обыски. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

«Обыски связаны с делом о хищениях при строительстве укреплений в приграничье», — уточнил инсайдер.

Он также добавил, что процессуальный статус Симоненко пока неизвестен.

Сейчас в данном регионе ведется расследование по делу о хищениях при возведении фортификационных сооружений.

До этого, осенью 2023 года, подобное дело было возбуждено в Курской области, где также при строительстве оборонительных сооружений произошло хищение средств. Сейчас арестованы экс-глава региона Алексей Смирнов и бывший первый замгубернатора Алексей Дедов. Следственный комитет (СК) обвиняют подозреваемых в хищении более одного миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обыски прошли в МХАТ имени Максима Горького в рамках расследования дела о растрате. Денежные средства были выделены на реконструкцию этого храма искусств.

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