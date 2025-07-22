Полиция задержала вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко

Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко задержали за злоупотребление полномочиями. Об этом правоохранительные органы.

Заместитель главы региона Симоненко задержан подозрению в злоупотреблении полномочиями. Незадолго до этого сообщалось, что силовые структуры провели у вице-губернатора области обыски.

Сейчас ведется расследование по делу о хищениях при возведении фортификационных сооружений в приграничных районах. Приблизительный ущерб, который был нанесен государству, оценивается в более чем 818 миллионов рублей.

Симоненко грозит до десяти лет лишения свободы.

Осенью 2023 года подобное дело было возбуждено в Курской области, где также при строительстве оборонительных сооружений произошло хищение средств. В данном регионе уже арестовали экс-главу региона Алекся Смирнова и бывшего первого замгубернатора Алексея Дедова. Приблизительно в один миллиард рублей оценивается ущерб от их действий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обыски прошли в МХАТ имени Максима Горького в рамках расследования дела о растрате.

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