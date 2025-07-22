Вслед за Гергиевым: выступление пророссийского пианиста отменили в Италии

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Выступление пророссийского пианиста Романовского отменили в Италии

Фото, видео: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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Музыканту «досталось» за концерт у руин Мариупольского драмтеатра после освобождения города российскими военными.

Власти Италии продолжают кампанию по отмене русской культуры, атакуя классических исполнителей.

Следом за концертом Валерия Гергиева, под запрет попало и выступление известного пианиста Александра Романовского, оно было запланировано на 5 августа в Болонье.

Поводом стал донос депутата местной партии «Действие», который напомнил о выступлении Романовского у руин Мариупольского драмтеатра сразу после освобождения города российскими военными. Инициативу быстро подхватили представители других проевропейских партий, они назвали концерт трехлетней давности «распространением пророссийских нарративов», а самого пианиста — чуть ли ни «агентом иностранного вмешательства».

Александр Романовский родом из Украинской ССР, обучался в Италии еще с конца 1990-х годов и за свою карьеру выступал на ведущих мировых площадках, считая себя российским музыкантом. При этом после совместного концерта с Петром Лундстремом в Мариуполе, он столкнулся с открытой травлей на Западе и отменой контрактов.

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