Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 28 июля по 3 августа 2025 года.

Продолжается влияние мощного Новолуния во Льве, задавая тон на инициативу, творчество и уверенность. В пространстве преобладает жизнерадостный фон и вдохновляющая энергетика.

Время задавать смелые намерения, связанные с самовыражением и лидерством, детьми, обретением любимого человека или увлекательного дела. Атмосфера романтики, поход в театр или уютный ресторанчик, светская вечеринка или приятный досуг помогут зарядиться позитивом и радостью.

Женщинам при создании имиджа стоит сделать акцент на спину, осанку и высокий каблук, а также добавить ярких аксессуаров и золотых украшений. Уделите внимание детям — пусть они почувствуют вашу любовь и заботу.

Благодаря плотному взаимодействию светила с Меркурием, заметно усиливается экспрессивность общения, возрастает уверенность в себе, стремление выделиться и стать интересным окружающим. Несмотря на ретроградную фазу Меркурия, это эффективное время для запуска проектов, требующих огня и энтузиазма. Успешно пройдут презентации, праздничные и театральные представления, публичные выступления, преподавание и обучающие тренинги.

Однако не забудьте проверить исправность средств связи и передвижения, еще раз уточнить время и место проведения запланированных мероприятий. Если вы все еще находитесь в поиске своего пути, то сейчас можно освоить навыки визажиста или дизайнера, мотивационного оратора или ведущего мероприятий, познакомиться с новинками мира техники и игр.

Звезды советуют смело заявлять миру о себе и своих желаниях. Начните делать то, во что верите всей душой. Избегайте эгоцентризма в общении и излишней «игры на публику».

Первую половину недели Венера все еще в Близнецах — подвижная, любознательная и социальная. Весьма благодатная почва для применения энергии женственности в интеллектуальном ключе: учиться договариваться, красиво писать и говорить, обмениваться идеями.

С 31 июля ситуация в отношениях и финансах резко меняется. Лунное влияние знака Рака приносит потребность в любви и понимании, желание иметь или укрепить семью. В это время мы становимся более сентиментальными и романтичными.

Это период тесного общения в близком кругу и шанс прийти к компромиссу в спорных родственных отношениях. Стихия воды в совокупности с финансовой символикой Венеры, предоставляет хорошие возможности для материальной стороны жизни. Происходит интуитивное чувствование откуда можно извлечь выгоду. Усиливается потребность в красоте.

Можно посетить косметолога, приобрести предметы для домашнего интерьера, заняться ландшафтным дизайном и садоводством. В одежде предпочтительнее светлые оттенки, украшения из серебра, жемчуга или лунного камня. До конца недели лучше повременить с крупными финансовыми вложениями.

Сложный аспект от Сатурна и Нептуна склоняет как к идеализации ситуаций, так и к разочарованию от полученного результата. Впрочем, и на область взаимоотношений данное влияние распространяется. Тяга к недоступным партнерам или неадекватная оценка наших визави приводит к тому, что любовная лодка разбивается о непредвиденные трудности.

Наши начинания и инициативы продолжают мотивироваться практичными качествами знака Девы. Довольно-таки высокая требовательность как к себе, так и к другим, позволяет выполнить работу, достойную восхищения. Но на этой неделе попытки сделать невозможное указывают на вероятность конфликтов и других неприятностей в рабочей среде, ситуации аврала, опасности физического и умственного перенапряжения.

Поэтому лучше прислушаться к астросовету: совместите приятное с полезным — обсудите с коллегами планы и идеи, проанализируйте отношения, наведите порядок в делах и вещах. Период больше подходит для неформальных деловых встреч, урегулирования практических вопросов, анализа прошедшей недели и подготовки к новой.

Овен — гороскоп

Овнам рекомендуется сонастроиться с творческим потоком. Участие в спортивном или развлекательном мероприятии поднимет вас над серыми буднями и позволит высветить свои достоинства. Идеальное время и для светских раутов, свиданий, сотрудничества.

Ловите волну удачи и популярности при запуске проектов, где вы главное действующее лицо. И не забудьте впустить в свою жизнь романтику и ощущение праздника.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы найдут поддержку и защиту в лице близких родственников. Самое время побаловать домочадцев домашней стряпней, а также создать новые семейные традиции. Главное сейчас — это комфорт, уют и спокойствие.

Запланируйте на эти дни отдых у воды, прогулки на природе, тихие семейные вечера. Благоприятно решать дела, связанные с недвижимостью, землей, домашним хозяйством, арендой или строительством. Стоит прислушиваться к своей интуиции и внутренним ощущениям.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы с готовностью встраиваются в ритм социальной и интеллектуальной активности. Хорошие дни для переговоров, заключения договоров, коротких поездок и учебы. Выступления перед аудиторией принесут желаемый успех. Также можно заниматься организационными делами, налаживать связи с клиентами, расширять круг подписчиков в соцсетях.

Откройтесь интересной информации и принимайте советы со стороны. Приятным времяпрепровождением может стать увлекательная поездка по близлежащим окрестностям.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, энергия этих дней благоприятна практически для всего — от любви до денежных вопросов. Появляется желание окружить себя красотой, наладить мир внутри себя, найти способы упрочения материального положения.

Получение дополнительных практических навыков повысит вашу ценность на рынке труда. Можно побаловать себя дорогостоящей покупкой. Повышенный интерес к культуре и искусству задает импульс для активизации художественного таланта.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, на этой неделе именно вам выпадает яркая возможность покорить окружающий мир своим обаянием и красотой. Благодаря личностным качествам и собственным усилиям сейчас намного легче завоевать авторитет, стать сильнее и увереннее в себе. Успешны начинания в бизнесе, участие в соревнованиях и публичных выступлениях, а также построение личных отношений.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит открыться для чего-то необычного и необъяснимого. Постарайтесь выйти за пределы рационального и аналитического и сконцентрироваться на развитии творческих сил и духовного осознания.

Звезды ставят для вас сложную задачу — перестать так много работать и найти время для себя. Медитативные практики наделят вас той мистической силой, что способствует переоценке себя. Могут быть даже пророческие сны и обострение интуиции.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов усиливается интуитивность и креативность мышления. Вы способны находить необычные решения в русле сложных жизненных задач. Вам по силам оказывать помощь и поддержку другим, сплотить окружающих в круг единомышленников.

Соберитесь на дружескую посиделку или поучаствуйте в коллективных мероприятиях. Друзья помогут развеяться и преодолеть внутренние ограничения. Не бойтесь идти на риск и менять свою жизнь.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы в этот период склонны к большой работоспособности и практичному отношению к делам. Подходящее время для решения любых бизнес задач. Воспользуйтесь благосклонность фортуны для запуска серьезных проектов или организации собственного дела.

Вы будете эффективны и продуктивны. Профессиональный навык, полученный в это время, привнесет ощутимый бонус на пути карьерного роста. Хороший повод для смены имиджа на более деловой и респектабельный.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы проявляют повышенный интерес к иностранной культуре, путешествиям, получению профильного образования. Можно продвигать свои идеи и запускать масштабные проекты.

Вы на пике продуктивности, а приложенные усилия приведут к намеченной цели. Мир ждет от вас экспансивных и немного авантюрных поступков, рассчитанных на перспективу. Обнадеживает успешное решение судебных дел.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов честолюбивые планы начнут реализовываться — стоит только поверить в свои силы. Возможно придется идти на риск, отбрасывая старое и выбирать новые пути.

Эффективны совместные финансовые дела с бизнес-партнерами, получение кредита на выгодных условиях, оформление страховых полисов. Выплеск агрессивной энергии лучше реализовать при занятии спортом или физическим трудом.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, для вас наступает отличный период для встреч с друзьями, культурных мероприятий, свиданий и приятного общения, посещения красивых мест. Вам легко дается установление как личных контактов, так и сотрудничество с деловыми партнерами.

Прекрасные возможности получить квалифицированную консультацию и решить в свою пользу юридические дела. Вы способны отстоять свои интересы, не вступая в конфликт.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб преобладает деловой настрой. Благодаря вашему усердию, складывается эффективный период для выполнения служебных обязанностей, рациональной организации рабочих и бытовых процессов, оттачиванию профессиональных навыков.

Можно внести коррективы в распорядок дня и внедрить полезные привычки, добавить оздоровительные процедуры и физические упражнения. Это станет точкой опоры для хорошего самочувствия на длительное время.