Си Цзиньпин пригласил Дональда Трампа в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин направил приглашение президенту США Дональду Трампу и ожидает его в Китае. Об этом американский лидер рассказал в ходе встречи со своим коллегой из Филиппин Фердинандом Маркосом — младшим в Овальном кабинете.

«Президент Си Цзиньпин пригласил меня в Китай, и мы, вероятно, проведем это в недалеком будущем», — заявил глава Соединенных Штатов.

К тому же Трамп дал общение принять решение по этому вопросу в ближайшее время. Лидер государства не исключил планы о проведении переговоров и с президентом России Владимиром Путиным в рамках потенциального визита в Китай, однако и не подтвердил их, заявив, что «возможны многие встречи».

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможность проведения встречи Путина и Трампа исключать нельзя. В настоящий момент российский лидер готовится к поездке в Пекин.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп объявил о заключении торговой сделки с Китаем.

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