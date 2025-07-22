В ЕС пригрозили Израилю последствиями в случае отказа от обязательств по Газе

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

Убийства мирных жителей в палестинском анклаве не поддаются оправданию.

В ЕС пригрозили Израилю последствиями в случае невыполнения обязательств по Газе

Фото: Reuters/Amir Cohen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

К ответным мерам готов прибегнуть Европейский союз (ЕС), если руководство Израиля откажется от обязательств по защите мирного населения в секторе Газа. Об этом стало известно из сообщения главы европейской дипломатии Кая Каллас.

«Если Израиль не выполнит свои обещания, остаются все варианты», — отметила она на своей странице в соцсети.

К тому же политик подчеркнула, что убийству мирных жителей в пунктах получения гуманитарной помощи в палестинском анклаве оправдания быть не может.

До этого телеканал Al Jazeera передавал, что в секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки скончались по крайней мере 65 человек. В том числе город подвергся обстрелу из танков, были повреждены жилые дома, а также мечети.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражал беспокойство из-за стремительного ухудшения гуманитарной ситуации в палестинском анклаве. Он призвал к скорейшему освобождению заложников.

Ранее, писал 5-tv.ru, в секторе Газа за сутки от голода умерли 16 человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.09
-0.24 91.78
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:04
Просрочка, гниль и консерванты: из чего делают томатную пасту
9:59
Польза и для мамы, и для малыша: когда нужно отлучать ребенка от грудного вскармливания
9:57
В Краснодарском крае предотвратили теракт в общежитии нефтезавода
9:49
Зеленский впервые после протестов обратился к украинцам
9:39
«Почту России» заподозрили в уводе пенсионных денег и пособий на сторонние счета
9:25
На Земле произошла магнитная буря категории G2

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Холодильник взбеленился: почему бытовая техника может устроить пожар
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Страховка не поможет: что делать при падении дерева на машину

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025