В ЕС пригрозили Израилю последствиями в случае отказа от обязательств по Газе

К ответным мерам готов прибегнуть Европейский союз (ЕС), если руководство Израиля откажется от обязательств по защите мирного населения в секторе Газа. Об этом стало известно из сообщения главы европейской дипломатии Кая Каллас.

«Если Израиль не выполнит свои обещания, остаются все варианты», — отметила она на своей странице в соцсети.

К тому же политик подчеркнула, что убийству мирных жителей в пунктах получения гуманитарной помощи в палестинском анклаве оправдания быть не может.

До этого телеканал Al Jazeera передавал, что в секторе Газа из-за ударов Израиля за сутки скончались по крайней мере 65 человек. В том числе город подвергся обстрелу из танков, были повреждены жилые дома, а также мечети.

При этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражал беспокойство из-за стремительного ухудшения гуманитарной ситуации в палестинском анклаве. Он призвал к скорейшему освобождению заложников.

Ранее, писал 5-tv.ru, в секторе Газа за сутки от голода умерли 16 человек.

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