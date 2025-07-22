Как в концлагере: в секторе Газа за сутки от голода умерли 16 человек

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За сутки от голода в секторе Газа умерли 16 человек

Фото, видео: www.globallookpress.com/Omar Ashtawy; 5-tv.ru

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Каждый четвертый — ребенок.

В секторе Газа за минувшие сутки от голода умерли 16 человек. По данным палестинского Минздрава, каждый четвертый — это ребенок.

Историю одного из них сегодня рассказывает CNN. Во всем анклаве родители не смогли найти для дочери ни детского питания, ни молока. Взрослые, зачастую сами похожие на жертв концлагеря, вынуждены часами искать тарелку супа, а найдя ее — сильно разбавлять водой и делить на десятерых.

При этом США с Израилем по-прежнему не хотят отдавать даже жалкие поставки еды под контроль ООН. Призыв снять гуманитарную блокаду сектора Газа, который накануне подписали министры иностранных дел 25-ти стран, в канцелярии Нетаньяху назвали «вредной и несправедливой инициативой, которая осложнит переговоры с ХАМАС».

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