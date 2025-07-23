В Челябинской области около 30 детей на смене в лагере почувствовали недомогание

В детском оздоровительном лагере «Аленушка» Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в Челябинской области 28 участников смены обратились к медработникам с жалобами на плохое самочувствие. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«Ночью 22 июля 28 детей почувствовали недомогание и обратились за помощью в медицинский блок детского оздоровительного лагеря „Аленушка“, где круглосуточно дежурят педиатр и медицинская сестра. Пять детей отправлены в больницу», — указано в Telegram-канале ЮУЖД.

Заболевших разместили в медицинском изоляторе на территории организации. В настоящий момент им оказывают всю необходимую помощь. В соответствии с решением руководства лагеря смена была завершена досрочно. Денежные средства за путевки вернут в скором времени.

Как отметили в пресс-службе, подготовка лагеря к заезду детей строго соответствовала требованиям медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха и пожарной безопасности. Перед открытием лагерь получил заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам.

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