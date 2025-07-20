СК возбудил дело после массового отравления детей в саратовском лагере

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 48 0

Несколько человек с признаками кишечной инфекции были госпитализированы.

СК возбудил дело после массового отравления детей в саратовском лагере

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после отравления в детском лагере «Орленок», который находится в Пугачевском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным ведомства, 18 июля семеро несовершеннолетних и двое сотрудников учреждения обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции.

На основании поступивших материалов следователи инициировали проверку по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе расследования.

Ранее Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли пробы воды, продуктов питания и смывы с поверхностей, а также обследовали заболевших и контактировавших с ними. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в детском лагере «Орленок», расположенном в Саратовской области, произошла вспышка кишечной инфекции. В рамках расследования были взяты образцы питьевой воды и воды из открытых водоемов, а также пробы продуктов питания и готовых блюд.

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