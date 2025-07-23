Немецкие супермаркеты убрали с прилавков кофе

С прилавков немецких супермаркетов исчез излюбленный напиток местных — кофе. Как пишет Bild, берлинские магазины начали убирать товар и вместо него выставляют на полках фотографии упаковки вместе с ценой. Так продавцы пытаются бороться с воровством. Тем более что число краж резко выросло после взлета цен на кофе.

Ущерб уже оценивается примерно в 200 миллионов евро в год. Теперь, чтобы купить бодрящий напиток, посетители магазинов должны сначала обратиться к продавцу. И только тогда он принесет им товар.