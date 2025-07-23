Карапетян выиграл у правительства Армении дело о национализации «Элсетей»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Суд запретил властям конфисковывать компанию.

Карапетян выиграл у правительства Армении дело о национализации «Элсетей»

Фото: Александр Саверкин/ТАСС

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Миллиардер Самвел Карапетян одержал победу в Международном суде против правительства Армении в иске по делу о национализации компании «Электросети Армении». Об этом сообщило Sputnik Армения в Telegram-канале.

Семья Карапетянов через зарегистрированную на Кипре структуру обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Основанием стало соглашение между Арменией и Кипром, подписанное в 1995 году.

Как уточняется, срочный арбитраж обязал армянские власти воздержаться от применения новых поправок, принятых парламентом республики. Эти изменения позволяли государству получить полный контроль над «Электросетями Армении». Также правительству запрещено предпринимать любые дальнейшие шаги, связанные с изъятием компании.

Суд подчеркнул, что постановление чрезвычайного арбитража имеет обязательную силу и подлежит безусловному исполнению на территории Армении. При этом окончательное рассмотрение дела еще продолжается.

«Электросети Армении» — крупнейший поставщик электроэнергии в стране. Карапетян приобрел компанию в 2015 году через свою группу Tashir Group. Ереван ранее заявлял, что действия владельца «Элсетей» нарушают интересы национальной безопасности.

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