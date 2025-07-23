Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото в технической программе ЧМ

Синхронисты из России Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали победителями в технической программе среди смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре.

За свое выступление дуэт получил 233,2100 балла, что позволило опередить ближайших соперников. Второе место заняли представители Испании — Мирея Эрнандес Луна и Деннис Гонсалес Бонеу, набравшие 230,4634 балла. Третьими стали итальянцы Лукреция Руджеро и Филиппо Пелати с результатом 228,0275 балла.

Отмечается, что российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе, в соответствии с международными ограничениями.

Для Майи Гурбанбердиевой эта победа стала третьей на чемпионатах мира. Помимо этого, 26-летняя спортсменка трижды поднималась на высшую ступень пьедестала на первенствах Европы. Александр Мальцев, которому 30 лет, завоевал седьмую золотую медаль мирового чемпионата за карьеру и уже третью на нынешних соревнованиях. На чемпионатах Европы он становился победителем шесть раз.

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