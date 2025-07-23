Свадьба пела и плыла: пара на Филиппинах поженилась по колено в воде

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Молодожены на Филиппинах заключили брак в затопленной церкви

Фото, видео: 5-tv.ru

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Потоп из-за тайфуна не остановил молодоженов.

На Филиппинах жених и невеста решили бросить вызов стихии. Церковь, где они планировали венчаться, затопило во время тайфуна. Но это не остановило молодых. Они так спешили под венец, что не стали отменять церемонию, а пошли к алтарю по колено в воде. И тем самым доказали, что вместе смогут пережить любые трудности.

Искупаться пришлось и гостям. Несмотря на наводнение, все пришли в праздничных нарядах. В итоге «мокрую» свадьбу признали самой необычной из тех, что проводят на островах.

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