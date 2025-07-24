В память о Принце тьмы: портреты Оззи Осборна украсили сквер Цоя в Петербурге

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 43 0

Портреты умершего рок-музыканта Оззи Осборна появились в сквере Цоя в Петербурге

Фото, видео: Reuters/Danny Moloshok; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Легендарный рокер, крестный отец хеви-метала, основатель группы Black Sabbath умер в 76 лет после долгой болезни.

Портреты британского рок-музыканта и основателя группы Black Sabbath Оззи Осборна (настоящее имя Джон Майкл Осборн — Прим. Ред.), копии известных кадров из его фотосессий, появились на стенах гаражей на Зверинской улице в Петербурге — в сквере лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Две легенды теперь соседствуют в памятном месте.

Автор граффити с Цоем Олег Лукьянов высоко оценил мастерство художника, изобразившего Осборна, назвав их современными городскими фресками. Как отметил Лукьянов, со временем краска «въедается в структуру стены и там остается». Оззи скончался в силу возраста и продолжительной болезни, и уже на следующий день был увековечен в сквере — некоторые петербуржцы узнали о его смерти, проходя мимо.

«Я музыкант. Конечно, никак меня не обошло стороной его творчество. Конечно, большое почтение к его таланту испытываю. Я только что узнала… Легенда, это такая глыба, для нас, музыкантов, это большой пример долголетия творческого, силы духа, таланта и работоспособности», — поделилась местная жительница Вероника Харламова.

Оззи Осборн, которого называли крестным отцом хеви-метала и Принцем тьмы, был известен не только музыкальными прорывами, но и скандальными выходками. Откушенную голову летучей мыши на одном из концертов публика не забывала десятилетиями. Он также снимался в реалити-шоу о своей семье, был известным благотворителем и неизменно собирал полные стадионы.

За несколько недель до смерти он вышел на сцену стадиона Villa Park в Бирмингеме вместе с Black Sabbath. Сидя на черном троне, так как не мог стоять, он благодарил фанатов за их любовь, а коллег — за возможность собрать последние силы и почувствовать себя тем самым Оззи. В течение 20 лет он боролся с болезнью Паркинсона, в последние годы добавились и новые диагнозы, и осложнения старых травм. Артиста не стало 22 июля, ему было 76 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким запомнили поклонники Оззи Осборна. Каким человеком был незабвенный Принц тьмы?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
«Загадывать желания и ставить цели»: как Новолуние 24 июля может повлиять...

Последние новости

5:38
На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Теи
5:14
Всего 15 минут в день: как быстро сжечь жир на животе без ходьбы и диеты
4:54
Не вправлять, не двигать: семь смертельных ошибок при помощи пострадавшим в ДТП
4:31
Германия и Британия требуют от Сербии отменить безвизовый режим с Россией
4:08
Третий раунд переговоров: Россия предложила Украине создать рабочие группы по ключевым направлениям
3:47
В Сочи женщина погибла при падении обломков беспилотника

Сейчас читают

Российский СПГ уходит из Европы в Азию
В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс
🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп