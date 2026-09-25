Будет ли концерт в Петербурге? Беглов сделал заявление о выступлении Канье Уэста

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 18 0

Шоу в Северной столице запланировано на октябрь, однако вопрос о его проведении остается открытым.

Будет ли концерт Канье Уэста в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs

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Беглов не знает, состоится ли концерт Канье Уэста в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не получал обращений по поводу возможного концерта рэпера Канье Уэста в городе. Об этом он заявил Telegram-каналу «Юнашев Live».

«Я не знаю, ко мне никто не обращался», — сказал Беглов, отвечая на вопрос о проведении шоу американского артиста.

При этом вокруг организатора концерта рэпера в Петербурге возникли судебные разбирательства. Сейчас к нему подано шесть исков на общую сумму более 1,4 миллиона рублей. Заявления рассматривают суды Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.

Одно из требований поступило в Бабушкинский районный суд Москвы и составляет почти 160 тысяч рублей. Истец просит вернуть 88 тысяч рублей, потраченных на два билета с учетом сбора, а также компенсировать расходы на железнодорожные билеты и бронирование гостиницы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге остаются запланированными на октябрь. В американском агентстве Access Opera, которое является партнером концертного тура артиста, подтвердили, что даты шоу не менялись.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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