Он в очередной раз подчеркнул, сколько было потрачено Штатами на военное оборудование в Европе.

На фоне нового раунда переговоров в Стамбуле, Дональд Трамп решил напомнить, что Штаты не намерены прекращать снабжение боевиков ВСУ оружием. Правда, главным в его заявлении, как обычно, оказалась финансовая сторона. Президент США подчеркнул: Брюссель должен был начать платить за оружие для Украины еще три года назад.

«Мы только что заключили сделку с Европейским союзом, в рамках которой они будут оплачивать США 100% стоимости всего военного оборудования. И когда оно уже прибудет в ЕС, они сами его распределят, но большая часть пойдет на Украину. Ранее мы потратили 350 миллиардов долларов, но теперь мы делаем поставки в Европу, за которые сама же Европа и платит», — подчеркнул президент США Дональд Трамп.

Свое заявление Трамп сделал, мягко говоря, не по теме — на саммите по искусственному интеллекту. Где он, впрочем, еще и пообещал, что США сделают все, чтобы возглавить мировое лидерство и в этой отрасли.

По мнению экспертов, столь «глобальные» лозунги — попытка отвлечь внимание от внутренних скандалов. По данным Politico, Трамп сейчас буквально «в ярости» из-за шумихи вокруг дела Джеффри Эпштейна — из-за неспособности своей команды погасить волну в СМИ о его возможных связях с покойным преступником. А пока президент борется с призраками прошлого, все активнее выдвигается его госсекретарь Марко Рубио. Журналисты Financial Times выпустили огромный материал, в котором пришли к выводу, что его кардинальная перемена взглядов — от критики Трампа к поддержке любых его инициатив — могут быть умелой тактикой в долгой политической игре.

«Партнеры отвергают идею о том, что Рубио изменился, настаивая на том, что в ключевых вопросах он был на удивление последователен. По их словам, он не только не отказался от своих ценностей, но и отстаивал их, влияя на Трампа, чтобы тот занял более жесткую позицию в отношении ряда стран», — пишет издание.

Таким образом, политические успехи Рубио — не просто карьера талантливого дипломата. Его «развороты» во взглядах могут оказаться тонко продуманной стратегией. Ведь завоевывая доверие Трампа сейчас, госсекретарь США все больше увеличивает свои шансы на поддержку главы Белого дома при выдвижении Рубио в президенты на выборах 2028 года.

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