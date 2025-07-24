Парламент Израиля проголосовал за аннексию Западного берега Иордана

Новый шаг к еще большей эскалации на Ближнем Востоке сделан минувшим вечером. Израиль принял резолюцию о распространении своего суверенитета на Иудею, Самарию и Иорданскую долину.

Соседние арабские государства уже назвали этот шаг фактической аннексией территории, которую называют «Западный берег реки Иордан». «За» проголосовало большинство депутатов Кнессета. На практике это означает призыв к правительству как можно скорее распространить на Западный берег действие израильских законов и органов управления.