Дональд Трамп подписал три указа о развитии технологий ИИ

Президент планирует сделать США «центром экспорта искусственного интеллекта».

Президент США Дональд Трамп подписал три указа, с помощью которых планирует ускорить развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в материале газеты The Guardian со ссылкой на тексты документов.

Автор отмечает, что упомянутые указы, по мнению Трампа, сделают из Соединенных Штатов «центр экспорта искусственного интеллекта». Он подразумевал, в том числе, и директиву, направленную на поддержку того, что Белый дом назвал «пробужденными» моделями искусственного интеллекта».

Согласно указам, они являются частью масштабной кампании администрации президента против разнообразия. Кроме того, над проектом будут работать и федеральные агентства, и академические институты, и военные.

«Трамп также подписал указы, направленные на ускорение выдачи федеральных разрешений на инфраструктуру центров обработки данных и содействие экспорту американских моделей искусственного интеллекта», — заявляют журналисты.

Упомянутые указы входят в план «Победа в гонке», объявленный и обещанный людям сразу, как Дональд Трамп приступил к исполнению обязанностей главы государства. Предыдущее решение Джо Байдена относительно ИИ, в которые входили определенные меры безопасности и стандарты в отношении технологии, новый президент отменил.

По плану Трампа, ускорение развития искусственного интеллекта будет достигнуто, в том числе, благодаря устранению «бюрократии и обременительного регулирования». Прежде также стало известно, что американский лидер хочет пробудить совместные исследования в сфере ИИ со странами-партнерами БРИКС.

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