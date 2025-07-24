Москва активно развивает донорское движение с помощью выездных акций

С начала года сотрудники Центра крови имени О. К. Гаврилова провели более 200 выездных акций и выполнили около 13 тысяч донаций. В результате было собрано почти шесть тысяч литров крови, необходимой для пациентов столичных клиник. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Донорское движение в Москве выходит на новый уровень. Мы рады, что благодаря расширению выездных акций и внедрению передовых подходов этот вид помощи привлекает все больше неравнодушных жителей столицы. Согласно статистике, один донор может спасти три жизни, при этом запасы крови также необходимы для плановых и экстренных операций, лечения различных заболеваний, например гемофилии — нарушения свертываемости крови. Динамичное развитие донорского движения в городе происходит во многом благодаря эффективной работе Центра крови имени О. К. Гаврилова. Только с начала 2025 года там провели более 200 выездных акций и около 13 тысяч донаций. Это позволило собрать и направить в столичные медорганизации почти шесть тысяч литров крови. Таких результатов нам удалось достичь благодаря популяризации культуры корпоративного донорства, сотрудничества с крупными предприятиями, корпорациями и учебными заведениями, в числе которых Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Российский университет медицины и многие другие. Благодаря работе выездных бригад центра все желающие москвичи могут присоединиться к доброму делу и сдать кровь непосредственно на месте работы или учебы», — отметила Анастасия Ракова.

Основная цель Центра крови имени О. К. Гаврилова — создать максимально комфортные и безопасные условия для доноров, а также повысить осведомленность населения о значимости донорства крови в жизни города и эффективной работе столичного здравоохранения.

Развитию корпоративного донорства уделяется особое внимание. Центр активно сотрудничает с крупными предприятиями, организациями и учебными заведениями. Это позволяет создавать удобные условия для сдачи крови прямо на рабочих местах и в учебных корпусах. Такой подход обеспечивает стабильные запасы и помогает своевременно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Среди ключевых партнеров, которые внесли значительный вклад в развитие донорского движения, значатся Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ», Московский авиационный институт, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский университет Министерства внутренних дел Российской федерации имени В. Я. Кикотя, а также Московский машиностроительный завод «Авангард» и Российский университет медицины Минздрава России. В сдаче крови активнее всех принимают участие студенты и сотрудники банков.