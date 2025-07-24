Россия временно приостановила прокачку газа по трубопроводу в Армению

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Снабжение пока обеспечивается за счет внутренних резервов и поставок из Ирана.

Газпром временно приостановил поставки газа в Армению

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подача природного газа из России в Армению временно приостановлена из-за технических причин на участке транзитного газопровода, проходящего по территории Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

Неотложные работы технического характера производят на линии Казах — Сагурамо магистрального газопровода Северный Кавказ — Закавказье. Этот маршрут является ключевым для доставки российского газа в Армению. Сроки полного восстановления транзитных мощностей пока не называются.

В компании «Газпром Армения», которая осуществляет поставки газа на внутренний рынок страны и полностью принадлежит российскому «Газпрому», сообщили, что поставки потребителям будут временно компенсированы за счет внутренних резервов, а также дополнительных объемов, поступающих из Ирана по альтернативным каналам.

Ситуация не повлияла на подачу газа для бытовых и промышленных нужд. Причины технических работ официально не уточняются. На данный момент ситуация с газоснабжением в Армении оценивается как стабильная.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:05
«Вчера у него был выходной»: мать второго пилота Ан-24 о разговоре с ним накануне крушения
12:59
Песков: возможная встреча Путина и Трампа в Китае не обсуждалась
12:45
ВС РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
12:44
В результате конфликта с Камбоджей в Таиланде погибли 11 человек
12:40
«Высочайший класс»: Путин поздравил с золотом синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву
12:31
Не надо стесняться! Застройщиков призвали делать толстые стены

Сейчас читают

В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс