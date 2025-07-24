Россия временно приостановила прокачку газа по трубопроводу в Армению

Подача природного газа из России в Армению временно приостановлена из-за технических причин на участке транзитного газопровода, проходящего по территории Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Газпром Армения».

Неотложные работы технического характера производят на линии Казах — Сагурамо магистрального газопровода Северный Кавказ — Закавказье. Этот маршрут является ключевым для доставки российского газа в Армению. Сроки полного восстановления транзитных мощностей пока не называются.

В компании «Газпром Армения», которая осуществляет поставки газа на внутренний рынок страны и полностью принадлежит российскому «Газпрому», сообщили, что поставки потребителям будут временно компенсированы за счет внутренних резервов, а также дополнительных объемов, поступающих из Ирана по альтернативным каналам.

Ситуация не повлияла на подачу газа для бытовых и промышленных нужд. Причины технических работ официально не уточняются. На данный момент ситуация с газоснабжением в Армении оценивается как стабильная.

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