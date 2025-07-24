Песков: важно создавать буферные зоны на границе с Украиной

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Они необходимы для противодействия попыткам киевского режима перенести военные действия на территорию России.

Песков: важно создавать буферные зоны на границе с Украиной

Фото: 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военнослужащие делают все возможное для формирования буферных зон на границе с Украиной. По его словам, это необходимо для противодействия попыткам киевского режима перенести военные действия на территорию России. Слова официального представителя Кремля передают РИА Новости.

«Именно поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон и так далее, а главное — для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры», — пояснил Песков.

Он отметил, что случаи атак с украинской стороны не являются чем-то новым. Песков выразил уверенность в необходимости системного реагирования на такие угрозы.

Также, говоря о третьем раунде переговоров между Кремлем и Киевом, Песков рассказал, что он не ждал прорыва в диалоге. Но допустил позитивную оценку обсуждения гуманитарной повестки, а также высказался в пользу создания рабочих групп в онлайн-режиме.

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