«Прямым текстом хочу сказать»: Сердюков ответил на обвинения фанатов Бородиной

Не все подписчики телеведущей верят в искренность ее супруга.

Муж телеведущей Ксении Бородиной блогер Николай Сердюков высказался по поводу волны критики, обрушившейся на него в соцсетях. По мнению Сердюкова, негатив со стороны аудитории связан с симпатией поклонников к супруге.

«Полагаю, это связано с искренней привязанностью фанатов к Ксении, и они, безусловно, переживают за нее!» — заявил блогер.

Причиной для хейта стала уверенность подписчиков экс-ведущей «Дома-2» в том, что Николай — альфонс.

Бородина, как любящая жена, встала на защиту супруга.

«Прямым текстом хочу сказать, чтобы вы отстали от меня и от Коли. Если вам в нас что-то не нравится, то это исключительно ваши половые трудности и проблемы ваших отношений с мужьями, женихами, любовниками. Не хочу никаких оправданий, но у Коли есть семья, мама, папа, братья, сестры, друзья, и это неприятно читать близким. Мне просто стыдно, что 10-15 процентов моих подписчиков — люди больные!» — написала телеведущая в соцсетях.

Бородина и Сердюков познакомились в 2024 году на съемках проекта «Последний герой». Спустя год звездная пара сыграла свадьбу в Москве. У молодоженов на двоих — три ребенка: Ксения — мать Маруси и Теоны, у Николая растет дочь Николь.

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