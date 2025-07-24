«Пути Господни неисповедимы»: бывшая жена Галустяна рассказала, как пережила развод

В апреле этого года юморист рассказал о расставании с женой после 18 лет брака.

Бывшая супруга юмориста Михаила Галустяна Виктория призналась, что не в обиде на него. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Мы с Мишей справляемся. Позволяю дозволенное, договариваемся о допустимых границах. Эстелла и Элина понимают меня сейчас лучше, чем когда-либо», — ответила бывшая возлюбленная комика в личном блоге в соцсетях.

Более того, Виктория не исключает, что в будущем у нее с бывшим мужем получится вернуть полное взаимопонимание.

«Пути Господни неисповедимы», — ответила Виктория на вопрос о возможном примирении с Михаилом.

При этом экс-супруга комика до сих пор отказывается говорить о причинах их развода.

В апреле этого года юморист рассказал о расставании с женой после 18 лет брака. Галустян утверждает, что разошелся с Викторией, сохранив глубокое уважение к годам, проведенным вместе. Однако ходят слухи, что все дело было на самом деле в молодой любовнице.

Но, несмотря на расставание, бывшие возлюбленные продолжают вместе воспитывать двух дочек — Эстеллу и Элину.

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