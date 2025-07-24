«Пути Господни неисповедимы»: бывшая жена Галустяна рассказала, как пережила развод

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 65 0

Экс-жена Галустяна Виктория не стала ставить крест на отношениях с комиком

Брошенная Галустяном жена рассказала, как переживает развод после 18 лет брака

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В апреле этого года юморист рассказал о расставании с женой после 18 лет брака.

Бывшая супруга юмориста Михаила Галустяна Виктория призналась, что не в обиде на него. Об этом пишет 7Дней.ru.

«Мы с Мишей справляемся. Позволяю дозволенное, договариваемся о допустимых границах. Эстелла и Элина понимают меня сейчас лучше, чем когда-либо», — ответила бывшая возлюбленная комика в личном блоге в соцсетях. 

Более того, Виктория не исключает, что в будущем у нее с бывшим мужем получится вернуть полное взаимопонимание.

«Пути Господни неисповедимы», — ответила Виктория на вопрос о возможном примирении с Михаилом.

При этом экс-супруга комика до сих пор отказывается говорить о причинах их развода.

В апреле этого года юморист рассказал о расставании с женой после 18 лет брака. Галустян утверждает, что разошелся с Викторией, сохранив глубокое уважение к годам, проведенным вместе. Однако ходят слухи, что все дело было на самом деле в молодой любовнице.

Но, несмотря на расставание, бывшие возлюбленные продолжают вместе воспитывать двух дочек — Эстеллу и Элину.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем Адель Вейгель выходила замуж за Михаила Литвина. Невеста в этот день красовалась в двух необычных нарядах.

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