Вдохновились нижним бельем XVIII века: в чем Вейгель выходила замуж за Литвина

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

На свадьбе с Литвиным Вейген была в двух нарядах от российских дизайнеров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/VEIGEL/adelveigelll; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Невеста в этот день красовалась в двух необычных нарядах.

На свадьбе певицы и интернет-знаменитости Адель Вейгель и блогера Михаила Литвина у невесты было два образа от российских дизайнеров. Об том, как создавались наряды для Адель, написало издание Bluprint.

На своей свадьбе Вейгель предстала в двух необычных образах, которые сшили на заказ два отечественных дизайнера. Для официальной части платье разработала модельер Маша Белик. Наряд состоял из юбки со шлейфом и вырезами на бедрах, длинной фаты, на которой гладью вышито «Until the end» («До конца»). Однако изюминкой стал корсет с фигурным вырезом на спине в виде сердца, которые образуют два крыла.

Другой образ, подготовленный для второй половины вечера, был менее традиционным. Здесь на невесте красовалось уже не подвенечное платье, а костюм. На Адель был жакет-касет с длинным рукавом, шнуровкой на спине и ангельскими крыльями из натуральных перьев. Кроме того, она надела юбку-шорты и длинную фату.

Дизайнером этого наряда стал Илья Мигмун. Он вдохновился коллекциями модных домов Вивьен Вествуд и Джона Гальяно, а также историческими костюмами XVIII века, если конкретно — нижним бельем той эпохи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пара на Филиппинах поженилась по колено в воде.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
78.45
0.36 91.79
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:05
«Вчера у него был выходной»: мать второго пилота Ан-24 о разговоре с ним накануне крушения
12:59
Песков: возможная встреча Путина и Трампа в Китае не обсуждалась
12:45
ВС РФ ночью нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
12:44
В результате конфликта с Камбоджей в Таиланде погибли 11 человек
12:40
«Высочайший класс»: Путин поздравил с золотом синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву
12:31
Не надо стесняться! Застройщиков призвали делать толстые стены

Сейчас читают

В РФ признали экстремистским «Международное движение сатанизма»*
«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс