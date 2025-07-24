Минтранспорт: в ближайшее время ожидается восстановление Городецкого гидроузла

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 114 0

Утром 22 июля произошло обрушения оголовки камеры шлюзов.

Фото, видео: Пресс-служба Нижегородской транспортной прокуратуры; 5-tv.ru

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Восстановительные работы на Городецком гидроузле на Волге в Нижегородской области завершатся 26 июля. Такие прогнозы дали в Министерстве транспорта России. Об этом заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Завершение восстановительных работ на Городецком гидроузле ожидается 26 июля. Такие сроки определены после комплексного обследования оголовка — бетонной перемычки, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16», — говорится в публикации.

Сейчас активно проводятся работы по восстановлению гидроузла после обрушения оголовки камеры шлюзов, которое произошло утром 22 июля. Уточняется, что происшествие не затронуло основную камеру, и она не повредилась. В день аварии был создан оперативный штаб для устранения последствий. На месте работала специальная техника: 17 самосвалов, баржа-буксир, кран и экскаваторы с гидромолотом.

После того, как все восстановительные работы будут закончены, Ространснадзор проведет проверку безопасности с помощью заполнения камеры водой и тестовых запусков.

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