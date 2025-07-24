Поможет сохранить урожай: как ухаживать за клубникой после сбора ягод

Садовод поделился главными советами.

С наступлением лета активируются не только насекомые, но и дачники, собирающие огромное количество урожая каждый месяц. В июне–июле наступает время клубники, и многие задаются вопросом: как же правильно ухаживать за ней после сбора? Садовод-блогер Светлана Самойлова в разговоре с URA.RU поделилась главными советами, которые помогут сохранить урожай и в будущем году.

Время сбора клубники определяется, прежде всего, особенностями ее сорта, а также климатом, где она выращивается. Например, есть ранние сорта: Эльсанта, Сударушка, Хоней, Альба, Клери и Елизавета II, которые можно собирать уже к концу мая на территории РФ.

Спустя месяц собирают клубнику со среднеранним сроком созревания. Например, Корону, Столичную, Красный берег, Элис, Фестивальную. Спустя пять недель после начала массового цветения собирают так называемые среднепоздние сорта: Арозу, Азию, Полку, Соловушку, Гигантеллу и Царицу.

Поздние сорта собирают с середины до конца июля — это Магнус, Генри, Викода, Скала, Талия и Фернандо.

Как говорит Самойлова, после сбора позднего сорта клубники надо обрезать у растения цветоносы, лежащие на земле листья, а также усы. Если затянуть с обрезкой, то к зиме клубника не успеет обрасти новыми листьями и погибнет, если снега не будет. Самойлова сообщила, что обрезку ягод можно сочетать с прополкой.

После обрезки клубнику стоит подкормить. Для этого нужно развести две соловые ложки гумат калия на восемь-десять литров воды или сделать раствор комплексного минерального удобрения. Для приготовления раствора нужен стакан гранул и один литр горячей воды. Потребуется две столовые ложки готового раствора на восемь-десять литров воды.

При этом после подкормки минеральными удобрениями необходимо полить клубнику обычной водой, чтобы смыть раствор с листьев, советует садовод.

После сбора ягоды нужно поливать клубнику два раза в неделю — это напрямую влияет на будущий урожай в следующем году. Кроме того, эксперт советует опрыскивать клубнику раз в две недели от вредителей.

Новую грядку с клубникой рекомендуется заложить с середины августа, так как именно в этот период, как правило, спадает жара. При закладке усы растений стоит накрыть нетканым материалом поверх дуг на две-три недели.

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