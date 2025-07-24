Патрушев: выездной мониторинг помогает решать проблемы с очистными сооружениями

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Патрушев: выездной мониторинг помогает решать вопросы с очистными сооружениями

Патрушев: выездной мониторинг помогает решать проблемы с очистными сооружениями

Фото: Пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева

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Заместитель председателя правительства РФ отметил, что для качественной работы в данной сфере необходимы квалифицированные специалисты.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев отметил, что выездной мониторинг показал себя эффективным в решении проблем с очистными сооружениями в регионах. Об этом он сообщил на заседании в рамках инцидента № 55 «Очистные сооружения», в котором приняли участие представители Минпромторга, Минприроды, Минстроя, Росприроднадзора, депутаты Государственной думы и главы регионов.

Патрушев привел пример: созданная по его поручению рабочая группа в 2024 году в Ярославской области проверила реализацию мероприятий на семи объектах, включенных в федеральный проект «Оздоровление Волги».

Такой подход, продолжил зампред, позволяет решать сложные вопросы на местах и выявлять сопутствующие проблемы. Поэтому поручено продолжать данную работу.

Также Патрушев обратил внимание, что есть факторы, которые сдерживают динамику строительства объектов и вывода их на нормативные показатели очистки. Среди них — кадровый вопрос.

«Обеспеченность квалифицированными специалистами — важное условие эффективного функционирования очистных сооружений. Без этого просто невозможна их полноценная эксплуатация. Всем регионам следует проанализировать ситуацию с кадрами. Особенно важно провести такую работу по проектам, которые близятся к завершению», — сказал зампред.

Он особо подчеркнул, что специалисты должны обладать нужными компетенциями.

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