Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 106 0

Она умерла 22 июля на 72 году жизни.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин простился с председателем Верховного суда Российской Федерации Ириной Подносовой в Москве. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Ирину Леонидовну проводили с почестями в Центральной клинической больнице. Военные в парадной форме охраняли ее последний путь. Пышные венки и букеты окружали Подносову. Российский лидер преподнес алые розы, приклонился перед гробом и выразил соболезнования семье усопшей.

Председатель Верховного суда умерла 22 июля на 72 году жизни. В судебной системе Подносова работала с 1990 года. Пять лет назад она встала во главе Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда. А в апреле прошлого года возглавила структуру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возможная встреча Путина и Трампа в Китае не обсуждалась. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Газета The Times утверждала, что оба лидера якобы могут посетить торжества по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Пекине в сентябре этого года.

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