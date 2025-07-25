«Мама меня не продавала»: Киба прокомментировала слухи о долгах своей семьи

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Аврора Киба прокомментировала слухи о долгах своей семьи

«Мама: меня не продавала»: Киба прокомментировала слухи о долгах своей семьи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мать девушки владеет компаниями с прибылью в десятки миллионов и бизнес-недвижимостью в центре Москвы.

Слухи о том, что невеста Григория Лепса Аврора Киба якобы оказалась богаче самого певца, вызвали в сети бурю обсуждений, сообщает 7Дней.ru.

Как выяснилось, мать девушки, предпринимательница Татьяна Билякова (ранее Палилова), владеет несколькими компаниями — «БЦК Престиж», «БЦК Элит» и «БЦК Люкс». По последним данным, суммарная чистая прибыль этих фирм за 2024 год составила около 32 миллионов рублей, а сами они занимают 2,2 тысячи квадратных метров бизнес-недвижимости в центре Москвы.

«Нет, ну вот теперь мне стало все понятно. Ура, мама меня не продавала!» — едко прокомментировала Аврора публикации о богатстве семьи в Telegram-канале.

Особенно остро звучали комментарии после заявлений Виктории Бони о том, что после смерти отца у девушки начались финансовые трудности — якобы мать накопила долги и ради выгоды хочет выдать дочь замуж за артиста. Киба решительно отвергла эти обвинения и публично указала Боне, что все обвинения — ложные.

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