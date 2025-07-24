Фрегат индийских ВМС прибыл в Петербург ко Дню военно-морского флота РФ

Ко дню Военно-морского флота в Петербург прибыл фрегат Tamal индийских ВМС. Он пришвартовался рядом с корветом «Сообразительный».

Экипажи примут участие в совместной культурной программе — посетят достопримечательности и возложат венки на Пискаревском мемориальном кладбище.

Индийский фрегат построен в России. При его создании использовали передовые технологии. Благодаря бортовой системе ПВО, корабль эффективно уничтожает цели в воздухе. На вооружении — пушки и комплекс радиоэлектронной борьбы. Есть вертолетная площадка.

Это уже восьмой фрегат проекта, построенный в нашей стране для иностранного государства.

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