Фрегат индийских ВМС прибыл в Петербург ко Дню военно-морского флота РФ

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Он пришвартовался рядом с корветом «Сообразительный».

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ко дню Военно-морского флота в Петербург прибыл фрегат Tamal индийских ВМС. Он пришвартовался рядом с корветом «Сообразительный».

Экипажи примут участие в совместной культурной программе — посетят достопримечательности и возложат венки на Пискаревском мемориальном кладбище.

Индийский фрегат построен в России. При его создании использовали передовые технологии. Благодаря бортовой системе ПВО, корабль эффективно уничтожает цели в воздухе. На вооружении — пушки и комплекс радиоэлектронной борьбы. Есть вертолетная площадка.

Это уже восьмой фрегат проекта, построенный в нашей стране для иностранного государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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