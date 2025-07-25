«Говенье и шламоброд»: радиостанция Судного дня возобновила вещание

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Коротковолновая радиостанция УВБ-76 передала 12 слов подряд

«Говенье и шламоброд»: радиостанция Судного дня возобновила вещание

Фото: 5-tv.ru

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В эфире прозвучали 12 загадочных шифровок.

Военная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вновь вышла в эфир 24 июля после почти двухнедельного молчания. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». В отличие от обычного формата, когда звучит одно-два сообщения, в этот раз радиостанция передала сразу десять шифровок подряд, содержащих 12 слов.

Первое сообщение поступило в 10:59 по московскому времени, в нем прозвучало слово «коммунике». Позднее были зафиксированы такие слова, как «пекинский», «краснохряк», «гималайский», «шламоброд», «крашотреф» и «ключица». В 16:07 в эфире прозвучали сразу три слова — «неудержимый», «нюхостих» и «говенье», а позже — «кремлевский» и «пледозвон».

УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с конца 1970-х годов. В обычное время в эфире звучит монотонное жужжание, которое периодически прерывается короткими голосовыми сообщениями. Радиостанция предположительно используется для передачи команд военным частям, однако ее точное назначение остается неизвестным. Из-за своей таинственности и предполагаемой связи с системой автоматического управления ядерным оружием «Периметр» она получила неофициальное название «Радиостанция Судного дня».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что радиостанция Судного дня передала в эфир два сообщения.

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