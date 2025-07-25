Конфликт разгорается: в ООН проведут заседание в связи с обострением на юго-востоке Азии

Эфирная новость 34 0

В ООН проведут заседание в связи с обострением на юго-востоке Азии

Фото, видео: Reuters/Athit Perawongmetha; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По данным местных СМИ, в приграничной зоне Таиланда и Камбоджи шли танковые бои.

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с резким обострением конфликта на границе Камбоджи и Таиланда.

Стороны обменялись массированными артиллерийскими и авиаударами. Местные СМИ сообщали даже о танковых боях в приграничной зоне. По официальным данным, в результате обстрелов погибли более десяти мирных жителей. В нескольких районах объявлена срочная эвакуация.

Причина эскалации — давний территориальный спор, который тянется еще со времен колониальной разметки границы. Ситуацией обеспокоены в странах АСЕАН. Российские дипломаты уже призвали к скорейшему прекращению огня и переходу к переговорам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
78.86
0.41 93.34
1.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:21
«Ситуация на грани»: Решетова не может восстановиться после продолжительной болезни
12:10
Расшифровку черных ящиков Ан-24 начнут на следующей неделе
12:05
Чистый город: работу дворников в Петербурге будут контролировать в приложении
11:56
Три человека погибли в результате обрушения подъезда в Саратове
11:49
Стратегический шаг: Mars прекратил выпуск шоколадных плиток «Коркунов» и Dove в России
11:44
«КамАЗ» с 1 августа переведет часть сотрудников на четырехдневную неделю

Сейчас читают

Россия усиливает подводный щит: флот получил еще один атомоход
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс